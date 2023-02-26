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Емельян ст

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Место рождения

д.Слобода вотчины Фёдора Нелидова Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

19.07.1819

Дата смерти

23.08.1819

Пол

Мужской

Отец

1765 г.р.

Мать

Около 1767 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.07.1819

Отец: Савва (Савелий) Карпов

Мать: Пелагея Васильева

д.Слобода вотчины Фёдора Нелидова Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
23.08.1819
д.Слобода Поречского уезда Смоленской губ.
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