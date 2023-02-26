Емельян ст
Место рожденияд.Слобода вотчины Фёдора Нелидова Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения19.07.1819
Дата смерти23.08.1819
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.07.1819
Отец: Савва (Савелий) Карпов
Мать: Пелагея Васильева
д.Слобода вотчины Фёдора Нелидова Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
23.08.1819
д.Слобода Поречского уезда Смоленской губ.