Наседкин Ефрем Афанасьевич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
14.11.1918
Сын: Наседкин Иннокентий Ефремович
Мать ребёнка: Наседкина Александра Иннокентьевна (Павловна)
Рождение ребёнка
18.01.1921
Дочь: Варвара Ефремовна
Мать ребёнка: Наседкина Александра Иннокентьевна (Павловна)
Рождение ребёнка
1924
Сын: Наседкин Георгий Ефремович
Мать ребёнка: Наседкина Александра Иннокентьевна (Павловна)
Смерть
Неизвестно