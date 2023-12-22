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Наседкин Ефрем Афанасьевич

Место рождения

Калинино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Наседкин Афанасий Гаврилович

Мать: Наседкина Анна Петровна

Калинино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
14.11.1918

Сын: Наседкин Иннокентий Ефремович

Мать ребёнка: Наседкина Александра Иннокентьевна (Павловна)

Калинино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
18.01.1921

Дочь: Варвара Ефремовна

Мать ребёнка: Наседкина Александра Иннокентьевна (Павловна)

Калинино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
1924

Сын: Наседкин Георгий Ефремович

Мать ребёнка: Наседкина Александра Иннокентьевна (Павловна)

Калинино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Смерть
Неизвестно
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