Наседкина (Кирсанова) Александра Иннокентьевна (Павловна)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.11.1918
Сын: Наседкин Иннокентий Ефремович
Отец ребёнка: Наседкин Ефрем Афанасьевич
Рождение ребёнка
18.01.1921
Дочь: Варвара Ефремовна
Отец ребёнка: Наседкин Ефрем Афанасьевич
Рождение ребёнка
1924
Сын: Наседкин Георгий Ефремович
Отец ребёнка: Наседкин Ефрем Афанасьевич
Смерть
Неизвестно