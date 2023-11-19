Наседкина (Кирсанова) Александра Иннокентьевна (Павловна) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Наседкина (Кирсанова) Александра Иннокентьевна (Павловна)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.11.1918

Сын: Наседкин Иннокентий Ефремович

Отец ребёнка: Наседкин Ефрем Афанасьевич

Калинино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
18.01.1921

Дочь: Варвара Ефремовна

Отец ребёнка: Наседкин Ефрем Афанасьевич

Калинино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
1924

Сын: Наседкин Георгий Ефремович

Отец ребёнка: Наседкин Ефрем Афанасьевич

Калинино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Смерть
Неизвестно
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