Наседкина (Куницына) Анна Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Наседкина (Куницына) Анна Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1861

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1861

Отец: Куницын Петр Иванович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.04.1881 ст.

Сын: Наседкин Флегон Афанасьевич

Отец ребёнка: Наседкин Афанасий Гаврилович

Рождение ребёнка
15.05.1882 ст.

Сын: Наседкин Константин Афанасьевич

Отец ребёнка: Наседкин Афанасий Гаврилович

Калинино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
15.01.1884 ст.

Сын: Наседкин Федор Афанасьевич

Отец ребёнка: Наседкин Афанасий Гаврилович

Калинино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
05.11.1888 ст.

Сын: Наседкин Полуэкт Афанасьевич

Отец ребёнка: Наседкин Афанасий Гаврилович

Калинино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
12.05.1889 ст.

Дочь: Муза Афанасьевна

Отец ребёнка: Наседкин Афанасий Гаврилович

Калинино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
29.03.1896 ст.

Дочь: Верхотурова Платонида Афанасьевна

Отец ребёнка: Наседкин Афанасий Гаврилович

Калинино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
07.06.1899 ст.

Сын: Наседкин Варфоломей Афанасьевич

Отец ребёнка: Наседкин Афанасий Гаврилович

Калинино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
13.06.1902 ст.

Сын: Наседкин Мануил Афанасьевич

Отец ребёнка: Наседкин Афанасий Гаврилович

Калинино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Наседкин Ефрем Афанасьевич

Отец ребёнка: Наседкин Афанасий Гаврилович

Калинино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Наседкин Афанасий Гаврилович

Смерть
Неизвестно
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