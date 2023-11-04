Наседкина (Куницына) Анна Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1861
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1861
Отец: Куницын Петр Иванович
Рождение ребёнка
02.04.1881 ст.
Сын: Наседкин Флегон Афанасьевич
Отец ребёнка: Наседкин Афанасий Гаврилович
Рождение ребёнка
15.05.1882 ст.
Сын: Наседкин Константин Афанасьевич
Отец ребёнка: Наседкин Афанасий Гаврилович
Рождение ребёнка
15.01.1884 ст.
Сын: Наседкин Федор Афанасьевич
Отец ребёнка: Наседкин Афанасий Гаврилович
Рождение ребёнка
05.11.1888 ст.
Сын: Наседкин Полуэкт Афанасьевич
Отец ребёнка: Наседкин Афанасий Гаврилович
Рождение ребёнка
12.05.1889 ст.
Дочь: Муза Афанасьевна
Отец ребёнка: Наседкин Афанасий Гаврилович
Рождение ребёнка
29.03.1896 ст.
Дочь: Верхотурова Платонида Афанасьевна
Отец ребёнка: Наседкин Афанасий Гаврилович
Рождение ребёнка
07.06.1899 ст.
Сын: Наседкин Варфоломей Афанасьевич
Отец ребёнка: Наседкин Афанасий Гаврилович
Рождение ребёнка
13.06.1902 ст.
Сын: Наседкин Мануил Афанасьевич
Отец ребёнка: Наседкин Афанасий Гаврилович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Наседкин Ефрем Афанасьевич
Отец ребёнка: Наседкин Афанасий Гаврилович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно