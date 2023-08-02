Фурсова (Горбунова) Александра Семеновна
Место рожденияд. Писаревка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Дата рождения1868
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
1868
Отец: не указан
Мать: не указана
д. Писаревка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Бракосочетание
08.11.1885
Рождение ребёнка
15.11.1888
Сын: Фурсов Григорий Саввич (Савельевич)
Отец ребёнка: Фурсов Савва Яковлевич
Рождение ребёнка
24.11.1891
Дочь: Казакова Варвара Саввична (Савельевна)
Отец ребёнка: Фурсов Савва Яковлевич
Рождение ребёнка
?.04.1893
Дочь: Александра Саввична
Отец ребёнка: Фурсов Савва Яковлевич
Рождение ребёнка
15.05.1894
Дочь: Фурсова Александра Саввична (Савельевна)
Отец ребёнка: Фурсов Савва Яковлевич
Рождение ребёнка
07.08.1896
Дочь: Мария Саввична
Отец ребёнка: Фурсов Савва Яковлевич
Рождение ребёнка
13.07.1899
Отец ребёнка: Фурсов Савва Яковлевич
Рождение ребёнка
23.09.1903
Дочь: Фекла Саввична
Отец ребёнка: Фурсов Савва Яковлевич
Рождение ребёнка
19.04.1907
Отец ребёнка: Фурсов Савва Яковлевич
Рождение ребёнка
19.04.1907
Сын: Фурсов Федор Саввич
Отец ребёнка: Фурсов Савва Яковлевич
Рождение ребёнка
05.02.1911
Дочь: Евдокия Саввична
Отец ребёнка: Фурсов Савва Яковлевич