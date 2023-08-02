Фурсова (Горбунова) Александра Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фурсова (Горбунова) Александра Семеновна

Место рождения

д. Писаревка, Бобровский уезд, Воронежская губерния

Дата рождения

1868

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868

Отец: не указан

Мать: не указана

д. Писаревка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Бракосочетание
08.11.1885

Муж: Фурсов Савва Яковлевич

Ячейка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
15.11.1888

Сын: Фурсов Григорий Саввич (Савельевич)

Отец ребёнка: Фурсов Савва Яковлевич

Ячейка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
24.11.1891

Дочь: Казакова Варвара Саввична (Савельевна)

Отец ребёнка: Фурсов Савва Яковлевич

Ячейка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
?.04.1893

Дочь: Александра Саввична

Отец ребёнка: Фурсов Савва Яковлевич

Рождение ребёнка
15.05.1894

Дочь: Фурсова Александра Саввична (Савельевна)

Отец ребёнка: Фурсов Савва Яковлевич

Ячейка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
07.08.1896

Дочь: Мария Саввична

Отец ребёнка: Фурсов Савва Яковлевич

Ячейка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
13.07.1899

Сын: Фурсов Владимир Саввич

Отец ребёнка: Фурсов Савва Яковлевич

Ячейка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
23.09.1903

Дочь: Фекла Саввична

Отец ребёнка: Фурсов Савва Яковлевич

Ячейка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
19.04.1907

Сын: Фурсов Василий Саввич

Отец ребёнка: Фурсов Савва Яковлевич

Ячейка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
19.04.1907

Сын: Фурсов Федор Саввич

Отец ребёнка: Фурсов Савва Яковлевич

Ячейка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
05.02.1911

Дочь: Евдокия Саввична

Отец ребёнка: Фурсов Савва Яковлевич

Ячейка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
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