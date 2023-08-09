(Фурсов) Мария Саввична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Фурсов) Мария Саввична

(Фурсов) Мария Саввична

Место рождения

Ячейка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

07.08.1896

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.08.1896

Отец: Фурсов Савва Яковлевич

Мать: Фурсова Александра Семеновна

Ячейка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область