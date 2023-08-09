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(Фурсова) Фекла Саввична
(Фурсова) Фекла Саввична
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Место рождения
Ячейка
, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Дата рождения
23.09.1903
Пол
Женский
Отец
Фурсов Савва Яковлевич
1867 г.р.
Мать
Фурсова (Горбунова) Александра Семеновна
1868 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
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Место
Комментарий
Рождение
23.09.1903
Отец:
Фурсов Савва Яковлевич
Мать:
Фурсова Александра Семеновна
Ячейка
, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
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