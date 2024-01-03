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Бондарева Акулина Антипова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1692

Дата смерти

Между 1760 и 1766

Пол

Женский

Добавил:

КН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1692

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1709

Сын: Бондарев Иван Иванов

Отец ребёнка: Бондарев Иван Андронов

Рождение ребёнка
1714

Сын: Бондарев Федосей Иванов

Отец ребёнка: Бондарев Иван Андронов

Рождение ребёнка
1720

Сын: Бондарев Власий Иванов

Отец ребёнка: Бондарев Иван Андронов

Рождение ребёнка
1724

Сын: Бондарев Василий Иванов

Отец ребёнка: Бондарев Иван Андронов

Рождение ребёнка
1727

Дочь: Федосья Иванова

Отец ребёнка: Бондарев Иван Андронов

Рождение ребёнка
1731

Сын: Бондарев Александр Иванов

Отец ребёнка: Бондарев Иван Андронов

Рождение ребёнка
1736

Сын: Бондарев Тимофей Иванов

Отец ребёнка: Бондарев Иван Андронов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бондарев Иван Андронов

Смерть
Между 1760 и 1766
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