Бондарева Акулина Антипова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1692
Дата смертиМежду 1760 и 1766
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1692
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1709
Сын: Бондарев Иван Иванов
Отец ребёнка: Бондарев Иван Андронов
Рождение ребёнка
1714
Отец ребёнка: Бондарев Иван Андронов
Рождение ребёнка
1720
Отец ребёнка: Бондарев Иван Андронов
Рождение ребёнка
1724
Отец ребёнка: Бондарев Иван Андронов
Рождение ребёнка
1727
Дочь: Федосья Иванова
Отец ребёнка: Бондарев Иван Андронов
Рождение ребёнка
1731
Сын: Бондарев Александр Иванов
Отец ребёнка: Бондарев Иван Андронов
Рождение ребёнка
1736
Отец ребёнка: Бондарев Иван Андронов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Между 1760 и 1766