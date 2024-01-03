Бондарев Александр Иванов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бондарев Александр Иванов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1731

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1731

Отец: Бондарев Иван Андронов

Мать: Бондарева Акулина Антипова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бондарев Агафья Иванова

Рождение ребёнка
1751

Сын: Бондарев Яков Александров

Мать ребёнка: Бондарев Агафья Иванова

Рождение ребёнка
1758

Дочь: (Бондарева) Анна Александрова

Мать ребёнка: Бондарев Агафья Иванова

Рождение ребёнка
1764

Дочь: (Бондарева) Елена Александрова

Мать ребёнка: Бондарев Агафья Иванова

Рождение ребёнка
1770

Дочь: (Бондарева) Ирина Александрова

Мать ребёнка: Бондарев Агафья Иванова

Смерть
Неизвестно

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