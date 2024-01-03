Бондарев Александр Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1731
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1731
Отец: Бондарев Иван Андронов
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бондарев Агафья Иванова
Рождение ребёнка
1751
Сын: Бондарев Яков Александров
Мать ребёнка: Бондарев Агафья Иванова
Рождение ребёнка
1758
Дочь: (Бондарева) Анна Александрова
Мать ребёнка: Бондарев Агафья Иванова
Рождение ребёнка
1764
Дочь: (Бондарева) Елена Александрова
Мать ребёнка: Бондарев Агафья Иванова
Рождение ребёнка
1770
Дочь: (Бондарева) Ирина Александрова
Мать ребёнка: Бондарев Агафья Иванова
Смерть
Неизвестно