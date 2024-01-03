Бондарев Иван Иванов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бондарев Иван Иванов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1709

Дата смерти

1779

Пол

Мужской

Добавил:

КН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1709

Отец: Бондарев Иван Андронов

Мать: Бондарева Акулина Антипова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Иустиния Трофимова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бондарева Татьяна Иванова

Рождение ребёнка
1740

Сын: Бондарев Илья Иванов

Мать ребёнка: Бондарева Татьяна Иванова

Рождение ребёнка
1741

Дочь: (Бондарева) Ирина Иванова

Мать ребёнка: Бондарева Татьяна Иванова

Рождение ребёнка
1743

Дочь: (Бондарева) Ирина Иванова Младшая

Мать ребёнка: Бондарева Татьяна Иванова

Рождение ребёнка
1745

Сын: Бондарев Макей Иванов

Мать ребёнка: Бондарева Татьяна Иванова

Смерть
1779

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