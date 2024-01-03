Бондарев Иван Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1709
Дата смерти1779
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1709
Отец: Бондарев Иван Андронов
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Иустиния Трофимова
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1740
Сын: Бондарев Илья Иванов
Мать ребёнка: Бондарева Татьяна Иванова
Рождение ребёнка
1741
Дочь: (Бондарева) Ирина Иванова
Мать ребёнка: Бондарева Татьяна Иванова
Рождение ребёнка
1743
Дочь: (Бондарева) Ирина Иванова Младшая
Мать ребёнка: Бондарева Татьяна Иванова
Рождение ребёнка
1745
Мать ребёнка: Бондарева Татьяна Иванова
Смерть
1779