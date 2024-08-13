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Шашнина Анна Стефановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1733

Дата смерти

1790

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1754

Сын: Шашнин Егор Прохорович

Отец ребёнка: Шашнин Прохор Иванович

Рождение ребёнка
1767

Дочь: Урюпина (Шашнина) Елизавета Прохоровна

Отец ребёнка: Шашнин Прохор Иванович

Рождение ребёнка
1770

Дочь: Шубина (Шашнина) Пелагея Прохоровна

Отец ребёнка: Шашнин Прохор Иванович

Рождение ребёнка
1772

Дочь: Бабарыкина (Шашнина) Татьяна Прохоровна

Отец ребёнка: Шашнин Прохор Иванович

Смерть
1790

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