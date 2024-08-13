Шашнина Анна Стефановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1733
Дата смерти1790
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1754
Отец ребёнка: Шашнин Прохор Иванович
Рождение ребёнка
1767
Дочь: Урюпина (Шашнина) Елизавета Прохоровна
Отец ребёнка: Шашнин Прохор Иванович
Рождение ребёнка
1770
Дочь: Шубина (Шашнина) Пелагея Прохоровна
Отец ребёнка: Шашнин Прохор Иванович
Рождение ребёнка
1772
Дочь: Бабарыкина (Шашнина) Татьяна Прохоровна
Отец ребёнка: Шашнин Прохор Иванович
Смерть
1790