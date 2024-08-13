Шашнин Егор Прохорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1754
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1754
Отец: Шашнин Прохор Иванович
Мать: Шашнина Анна Стефановна
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1775
Дочь: (Шашнина) Евдокия Егоровна
Мать ребёнка: Шашнина (Куликова) Софья Матвеевна
Рождение ребёнка
1777
Дочь: (Шашнина) Анна Егоровна
Мать ребёнка: Шашнина (Куликова) Софья Матвеевна
Рождение ребёнка
1777
Сын: Шашнин Иван Егорович
Мать ребёнка: Шашнина (Куликова) Софья Матвеевна
Рождение ребёнка
1785
Дочь: (Шашнина) Фекла Егоровна
Мать ребёнка: Шашнина (Куликова) Софья Матвеевна
Рождение ребёнка
1788
Сын: Шашнин Иван Егорович
Мать ребёнка: Шашнина (Куликова) Софья Матвеевна
Рождение ребёнка
1791
Мать ребёнка: Шашнина (Куликова) Софья Матвеевна
Рождение ребёнка
1793
Мать ребёнка: Шашнина (Куликова) Софья Матвеевна