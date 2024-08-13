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Шашнин Егор Прохорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1754

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1754

Отец: Шашнин Прохор Иванович

Мать: Шашнина Анна Стефановна

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1775

Дочь: (Шашнина) Евдокия Егоровна

Мать ребёнка: Шашнина (Куликова) Софья Матвеевна

Рождение ребёнка
1777

Дочь: (Шашнина) Анна Егоровна

Мать ребёнка: Шашнина (Куликова) Софья Матвеевна

Рождение ребёнка
1777

Сын: Шашнин Иван Егорович

Мать ребёнка: Шашнина (Куликова) Софья Матвеевна

Рождение ребёнка
1785

Дочь: (Шашнина) Фекла Егоровна

Мать ребёнка: Шашнина (Куликова) Софья Матвеевна

Рождение ребёнка
1788

Сын: Шашнин Иван Егорович

Мать ребёнка: Шашнина (Куликова) Софья Матвеевна

Рождение ребёнка
1791

Сын: Шашнин Панкрат Егорович

Мать ребёнка: Шашнина (Куликова) Софья Матвеевна

Рождение ребёнка
1793

Сын: Шашнин Матвей Егорович

Мать ребёнка: Шашнина (Куликова) Софья Матвеевна

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