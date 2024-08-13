Шашнина (Куликова) Софья Матвеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1762
ПолЖенский
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762
Отец: Куликов Матвей Михайлович
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1775
Дочь: (Шашнина) Евдокия Егоровна
Отец ребёнка: Шашнин Егор Прохорович
Рождение ребёнка
1777
Дочь: (Шашнина) Анна Егоровна
Отец ребёнка: Шашнин Егор Прохорович
Рождение ребёнка
1777
Сын: Шашнин Иван Егорович
Отец ребёнка: Шашнин Егор Прохорович
Рождение ребёнка
1785
Дочь: (Шашнина) Фекла Егоровна
Отец ребёнка: Шашнин Егор Прохорович
Рождение ребёнка
1788
Сын: Шашнин Иван Егорович
Отец ребёнка: Шашнин Егор Прохорович
Рождение ребёнка
1791
Отец ребёнка: Шашнин Егор Прохорович
Рождение ребёнка
1793
Отец ребёнка: Шашнин Егор Прохорович