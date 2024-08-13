Шашнина (Куликова) Софья Матвеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шашнина (Куликова) Софья Матвеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1762

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762

Отец: Куликов Матвей Михайлович

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1775

Дочь: (Шашнина) Евдокия Егоровна

Отец ребёнка: Шашнин Егор Прохорович

Рождение ребёнка
1777

Дочь: (Шашнина) Анна Егоровна

Отец ребёнка: Шашнин Егор Прохорович

Рождение ребёнка
1777

Сын: Шашнин Иван Егорович

Отец ребёнка: Шашнин Егор Прохорович

Рождение ребёнка
1785

Дочь: (Шашнина) Фекла Егоровна

Отец ребёнка: Шашнин Егор Прохорович

Рождение ребёнка
1788

Сын: Шашнин Иван Егорович

Отец ребёнка: Шашнин Егор Прохорович

Рождение ребёнка
1791

Сын: Шашнин Панкрат Егорович

Отец ребёнка: Шашнин Егор Прохорович

Рождение ребёнка
1793

Сын: Шашнин Матвей Егорович

Отец ребёнка: Шашнин Егор Прохорович

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