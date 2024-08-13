Куликов Матвей Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Куликов Матвей Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1783

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Куликов Михаил Григорьевич

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1759

Дочь: Побежимова (Куликова) Анна Матвеевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1762

Дочь: Шашнина (Куликова) Софья Матвеевна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
До 1783

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