Куликов Матвей Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 1783
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Куликов Михаил Григорьевич
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1759
Дочь: Побежимова (Куликова) Анна Матвеевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1762
Дочь: Шашнина (Куликова) Софья Матвеевна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
До 1783