Урюпина (Шашнина) Елизавета Прохоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиУрюпина (Шашнина) Елизавета Прохоровна

Урюпина (Шашнина) Елизавета Прохоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1767

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767

Отец: Шашнин Прохор Иванович

Мать: Шашнина Анна Стефановна

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1787

Дочь: (Урюпина) Мелания Михайловна

Отец ребёнка: Урюпин Михаил Васильевич

Рождение ребёнка
1791

Дочь: (Урюпина) Параскева Михайловна

Отец ребёнка: Урюпин Михаил Васильевич

Мы используем куки для улучшения работы сайта.