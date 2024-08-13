Урюпина (Шашнина) Елизавета Прохоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1767
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767
Отец: Шашнин Прохор Иванович
Мать: Шашнина Анна Стефановна
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1787
Дочь: (Урюпина) Мелания Михайловна
Отец ребёнка: Урюпин Михаил Васильевич
Рождение ребёнка
1791
Дочь: (Урюпина) Параскева Михайловна
Отец ребёнка: Урюпин Михаил Васильевич