Прасковья Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прасковья Андреевна

Место рождения

Сенниково, Родниковский муниципальный район, Ивановская область

Дата рождения

1787

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1792 г.р.

Дети

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787

Отец: не указан

Мать: не указана

Сенниково, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Бракосочетание
10.11.1809

Муж: Антон Якимович

Сенниково, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1816

Сын: Иван Антонович

Отец ребёнка: Антон Якимович

Сенниково, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1821

Сын: Яков Антонович

Отец ребёнка: Антон Якимович

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1822

Дочь: Захарычева Матрена Антоновна

Отец ребёнка: Антон Якимович

Тониглово, Горицкая волость, Шуйский уезд
Рождение ребёнка
1825 или 1833

Дочь: Настасья Антоновна

Отец ребёнка: Антон Якимович

Тониглово, Горицкая волость, Шуйский уезд
Рождение ребёнка
1828

Сын: Владимир Антонович

Отец ребёнка: Антон Якимович

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Смерть
Неизвестно

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