Прасковья Андреевна
Место рождения
Дата рождения1787
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
10.11.1809
Муж: Антон Якимович
Рождение ребёнка
1816
Сын: Иван Антонович
Отец ребёнка: Антон Якимович
Рождение ребёнка
1821
Сын: Яков Антонович
Отец ребёнка: Антон Якимович
Рождение ребёнка
1822
Дочь: Захарычева Матрена Антоновна
Отец ребёнка: Антон Якимович
Рождение ребёнка
1825 или 1833
Дочь: Настасья Антоновна
Отец ребёнка: Антон Якимович
Рождение ребёнка
1828
Сын: Владимир Антонович
Отец ребёнка: Антон Якимович
Смерть
Неизвестно