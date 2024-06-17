Владимир Антонович
Место рождения
Дата рождения1828
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828
Отец: Антон Якимович
Мать: Прасковья Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ирина Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ксения Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Рождение ребёнка
1851
Сын: Иван (Измаил) Владимирович
Мать ребёнка: Ксения Ивановна
Рождение ребёнка
1851
Сын: Михаил Осипович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Анна Автономовна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно