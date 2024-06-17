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Владимир Антонович

Место рождения

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область

Дата рождения

1828

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: Антон Якимович

Мать: Прасковья Андреевна

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ирина Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ксения Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
1851

Сын: Иван (Измаил) Владимирович

Мать ребёнка: Ксения Ивановна

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1851

Сын: Михаил Осипович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1854

Дочь: Анна Автономовна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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