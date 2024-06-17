Иван Антонович
Место рождения
Дата рождения1816
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816
Отец: Антон Якимович
Мать: Прасковья Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Матрена Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Авдотья Васильевна
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Авдотья Ивановна
Мать ребёнка: Матрена Петровна
Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Смерть
Неизвестно