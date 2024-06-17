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Иван Антонович

Место рождения

Сенниково, Родниковский муниципальный район, Ивановская область

Дата рождения

1816

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816

Отец: Антон Якимович

Мать: Прасковья Андреевна

Сенниково, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Матрена Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Авдотья Васильевна

Рождение ребёнка
1843

Дочь: Авдотья Ивановна

Мать ребёнка: Матрена Петровна

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Смерть
Неизвестно

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