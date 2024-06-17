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Захарычева Матрена Антоновна

Место рождения

Тониглово, Горицкая волость, Шуйский уезд

Дата рождения

1822

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: Антон Якимович

Мать: Прасковья Андреевна

Тониглово, Горицкая волость, Шуйский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Захарычев Илья Степанович

Рождение ребёнка
1849

Дочь: (Захарычева) Прасковья Ильинична

Отец ребёнка: Захарычев Илья Степанович

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1857

Дочь: (Захарычева) Прасковья 2 Ильинична

Отец ребёнка: Захарычев Илья Степанович

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Смерть
Неизвестно

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