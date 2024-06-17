Захарычева Матрена Антоновна
Место рождения
Дата рождения1822
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822
Отец: Антон Якимович
Мать: Прасковья Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1849
Дочь: (Захарычева) Прасковья Ильинична
Отец ребёнка: Захарычев Илья Степанович
Рождение ребёнка
1857
Дочь: (Захарычева) Прасковья 2 Ильинична
Отец ребёнка: Захарычев Илья Степанович
Смерть
Неизвестно