Фурсова (Филатова) Анна Федоровна
Место рождения
Дата рождения1889
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
09.11.1909
Рождение ребёнка
11.09.1910
Отец ребёнка: Фурсов Иван Евдокимович
Рождение ребёнка
09.11.1911
Отец ребёнка: Фурсов Иван Евдокимович
Рождение ребёнка
01.04.1913
Отец ребёнка: Фурсов Иван Евдокимович
Рождение ребёнка
25.08.1914
Сын: Фурсов Александр Иванович
Отец ребёнка: Фурсов Иван Евдокимович