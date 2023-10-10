Фурсова (Филатова) Анна Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фурсова (Филатова) Анна Федоровна

Место рождения

Бутурлиновка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

1889

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889

Отец: не указан

Мать: не указана

Бутурлиновка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
09.11.1909

Муж: Фурсов Иван Евдокимович

Ячейка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
11.09.1910

Сын: Фурсов Никита Иванович

Отец ребёнка: Фурсов Иван Евдокимович

Ячейка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
09.11.1911

Сын: Фурсов Филипп Иванович

Отец ребёнка: Фурсов Иван Евдокимович

Ячейка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
01.04.1913

Сын: Фурсов Иосиф Иванович

Отец ребёнка: Фурсов Иван Евдокимович

Ячейка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
25.08.1914

Сын: Фурсов Александр Иванович

Отец ребёнка: Фурсов Иван Евдокимович

Ячейка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
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