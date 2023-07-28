Фурсов Иван Евдокимович
Место рождения
Дата рождения29.12.1890
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.12.1890
Отец: Фурсов Евдоким Федорович
Мать: Фурсова Ирина Алексеевна
Бракосочетание
09.11.1909
Жена: Фурсова Анна Федоровна
Рождение ребёнка
11.09.1910
Мать ребёнка: Фурсова Анна Федоровна
Рождение ребёнка
09.11.1911
Мать ребёнка: Фурсова Анна Федоровна
Рождение ребёнка
01.04.1913
Мать ребёнка: Фурсова Анна Федоровна
Рождение ребёнка
25.08.1914
Сын: Фурсов Александр Иванович
Мать ребёнка: Фурсова Анна Федоровна
Смерть
Неизвестно