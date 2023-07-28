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Фурсов Иван Евдокимович

Место рождения

Ячейка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

29.12.1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.12.1890

Отец: Фурсов Евдоким Федорович

Мать: Фурсова Ирина Алексеевна

Ячейка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
09.11.1909

Жена: Фурсова Анна Федоровна

Ячейка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
11.09.1910

Сын: Фурсов Никита Иванович

Мать ребёнка: Фурсова Анна Федоровна

Ячейка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
09.11.1911

Сын: Фурсов Филипп Иванович

Мать ребёнка: Фурсова Анна Федоровна

Ячейка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
01.04.1913

Сын: Фурсов Иосиф Иванович

Мать ребёнка: Фурсова Анна Федоровна

Ячейка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
25.08.1914

Сын: Фурсов Александр Иванович

Мать ребёнка: Фурсова Анна Федоровна

Ячейка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно