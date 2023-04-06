Резановъ Корнилий
Место рождения
Дата рождения12.09.1837
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.09.1837
Отец: Резановъ Яковъ
Мать: Резанова Марья
Бракосочетание
30.01.1859
Жена: Резанова Вера
Рождение ребёнка
13.11.1859
Дочь: Резанова Екатерина
Мать ребёнка: Резанова Вера
Рождение ребёнка
03.11.1860
Сын: Резановъ Павелъ
Мать ребёнка: Резанова Вера
Рождение ребёнка
20.04.1862
Сын: Резановъ Егоръ
Мать ребёнка: Резанова Вера
Рождение ребёнка
17.07.1864
Дочь: Марья
Мать ребёнка: Резанова Вера