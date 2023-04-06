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Резановъ Корнилий

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Место рождения

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

12.09.1837

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.09.1837

Отец: Резановъ Яковъ

Мать: Резанова Марья

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
30.01.1859

Жена: Резанова Вера

Рождение ребёнка
13.11.1859

Дочь: Резанова Екатерина

Мать ребёнка: Резанова Вера

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
03.11.1860

Сын: Резановъ Павелъ

Мать ребёнка: Резанова Вера

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
20.04.1862

Сын: Резановъ Егоръ

Мать ребёнка: Резанова Вера

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
17.07.1864

Дочь: Марья

Мать ребёнка: Резанова Вера

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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