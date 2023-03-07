Резанова (Кузнецова) Вера — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРезанова (Кузнецова) Вера

Резанова (Кузнецова) Вера

avatar

Место рождения

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

28.08.1838

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.08.1838

Отец: Кузнецовъ Дмитрий

Мать: Кузнецова Александра

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
30.01.1859

Муж: Резановъ Корнилий

Рождение ребёнка
13.11.1859

Дочь: Резанова Екатерина

Отец ребёнка: Резановъ Корнилий

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
03.11.1860

Сын: Резановъ Павелъ

Отец ребёнка: Резановъ Корнилий

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
20.04.1862

Сын: Резановъ Егоръ

Отец ребёнка: Резановъ Корнилий

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
17.07.1864

Дочь: Марья

Отец ребёнка: Резановъ Корнилий

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close