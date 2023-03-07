Резанова (Кузнецова) Вера
Место рождения
Дата рождения28.08.1838
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.08.1838
Отец: Кузнецовъ Дмитрий
Мать: Кузнецова Александра
Бракосочетание
30.01.1859
Муж: Резановъ Корнилий
Рождение ребёнка
13.11.1859
Дочь: Резанова Екатерина
Отец ребёнка: Резановъ Корнилий
Рождение ребёнка
03.11.1860
Сын: Резановъ Павелъ
Отец ребёнка: Резановъ Корнилий
Рождение ребёнка
20.04.1862
Сын: Резановъ Егоръ
Отец ребёнка: Резановъ Корнилий
Рождение ребёнка
17.07.1864
Дочь: Марья
Отец ребёнка: Резановъ Корнилий