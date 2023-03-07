Резанова (Валявина) Марья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Резанова (Валявина) Марья

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Место рождения

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1810

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: Валявинъ Потапъ

Мать: Валявина Афимья

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
?.01.1836

Муж: Резановъ Яковъ

Рождение ребёнка
12.09.1837

Сын: Резановъ Корнилий

Отец ребёнка: Резановъ Яковъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
27.09.1839

Сын: Резановъ Дмитрий

Отец ребёнка: Резановъ Яковъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
03.07.1841

Сын: Резановъ Антонъ

Отец ребёнка: Резановъ Яковъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
26.09.1842

Сын: Резановъ Михаилъ

Отец ребёнка: Резановъ Яковъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
22.06.1845

Дочь: Февронья

Отец ребёнка: Резановъ Яковъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
02.08.1846

Сын: Резановъ Антонъ

Отец ребёнка: Резановъ Яковъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
15.07.1848

Дочь: Улитта

Отец ребёнка: Резановъ Яковъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
10.02.1850

Дочь: Васса

Отец ребёнка: Резановъ Яковъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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