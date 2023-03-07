Резанова (Валявина) Марья
Место рождения
Дата рождения1810
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810
Отец: Валявинъ Потапъ
Мать: Валявина Афимья
Бракосочетание
?.01.1836
Муж: Резановъ Яковъ
Рождение ребёнка
12.09.1837
Сын: Резановъ Корнилий
Отец ребёнка: Резановъ Яковъ
Рождение ребёнка
27.09.1839
Сын: Резановъ Дмитрий
Отец ребёнка: Резановъ Яковъ
Рождение ребёнка
03.07.1841
Сын: Резановъ Антонъ
Отец ребёнка: Резановъ Яковъ
Рождение ребёнка
26.09.1842
Сын: Резановъ Михаилъ
Отец ребёнка: Резановъ Яковъ
Рождение ребёнка
22.06.1845
Дочь: Февронья
Отец ребёнка: Резановъ Яковъ
Рождение ребёнка
02.08.1846
Сын: Резановъ Антонъ
Отец ребёнка: Резановъ Яковъ
Рождение ребёнка
15.07.1848
Дочь: Улитта
Отец ребёнка: Резановъ Яковъ
Рождение ребёнка
10.02.1850
Дочь: Васса
Отец ребёнка: Резановъ Яковъ