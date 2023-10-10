Александрова (Шатилова) Антонина Григорьевна
Место рождения
Дата рождения14.11.1903
Дата смерти24.08.1982
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.11.1903
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1924
Сын: Александров Сергей Тимофеевич
Отец ребёнка: Александров Тимофей Степанович
Рождение ребёнка
01.03.1927
Сын: Александров Михаил Тимофеевич
Отец ребёнка: Александров Тимофей Степанович
Рождение ребёнка
29.12.1928
Сын: Александров Николай Тимофеевич
Отец ребёнка: Александров Тимофей Степанович
Прокопьевск, Прокопьевский, Кемеровская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
24.08.1982
Алматы, Верненский уезд, Семиреченская область