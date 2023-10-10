Александрова (Шатилова) Антонина Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Александрова (Шатилова) Антонина Григорьевна

Место рождения

Балашов, Балашовский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

14.11.1903

Дата смерти

24.08.1982

Пол

Женский

Добавил:

ИЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.11.1903

Отец: не указан

Мать: не указана

Балашов, Балашовский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1924

Сын: Александров Сергей Тимофеевич

Отец ребёнка: Александров Тимофей Степанович

Топтушка, Тогульский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
01.03.1927

Сын: Александров Михаил Тимофеевич

Отец ребёнка: Александров Тимофей Степанович

Топтушка, Тогульский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
29.12.1928

Сын: Александров Николай Тимофеевич

Отец ребёнка: Александров Тимофей Степанович

Прокопьевск, Прокопьевский, Кемеровская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Александров Тимофей Степанович

Смерть
24.08.1982
Алматы, Верненский уезд, Семиреченская область
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