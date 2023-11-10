Александров Николай Тимофеевич
Место рождения
Дата рождения29.12.1928
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.12.1928
Рождение ребёнка
07.11.1954
Дочь: Александрова Надежда Николаевна
Мать ребёнка: Александрова Нила Афанасьевна
Рождение ребёнка
24.07.1962
Сын: Александров Андрей Николаевич
Мать ребёнка: Александрова Нила Афанасьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно