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Александров Николай Тимофеевич

Место рождения

Прокопьевск, Прокопьевский, Кемеровская область

Дата рождения

29.12.1928

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.12.1928

Отец: Александров Тимофей Степанович

Мать: Александрова Антонина Григорьевна

Прокопьевск, Прокопьевский, Кемеровская область
Рождение ребёнка
07.11.1954

Дочь: Александрова Надежда Николаевна

Мать ребёнка: Александрова Нила Афанасьевна

Рождение ребёнка
24.07.1962

Сын: Александров Андрей Николаевич

Мать ребёнка: Александрова Нила Афанасьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Александрова Нила Афанасьевна

Смерть
Неизвестно
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