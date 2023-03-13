Гуляевъ Сергей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гуляевъ Сергей

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1728

Дата смерти

1796

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1728

Отец: Гуляевъ Максимъ

Мать: Гуляева Прасковья Тимофеева

Рождение ребёнка
1749

Дочь: Богомолова Татьяна

Мать ребёнка: Гуляева Федосья Афонасьева

Рождение ребёнка
1752

Сын: Гуляевъ Василий

Мать ребёнка: Гуляева Федосья Афонасьева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гуляева Федосья Афонасьева

Смерть
1796
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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