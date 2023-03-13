Гуляевъ Сергей
Место рожденияНе указано
Дата рождения1728
Дата смерти1796
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1728
Отец: Гуляевъ Максимъ
Рождение ребёнка
1749
Дочь: Богомолова Татьяна
Мать ребёнка: Гуляева Федосья Афонасьева
Рождение ребёнка
1752
Сын: Гуляевъ Василий
Мать ребёнка: Гуляева Федосья Афонасьева
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1796
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан