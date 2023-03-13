Гуляевъ Василий
Место рожденияНе указано
Дата рождения1752
Дата смерти04.02.1796
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752
Отец: Гуляевъ Сергей
Рождение ребёнка
1781
Сын: Гуляевъ Федоръ
Мать ребёнка: Гуляева Федосья
Рождение ребёнка
07.02.1785
Дочь: Гуляева Анна
Мать ребёнка: Гуляева Федосья
Рождение ребёнка
1785
Дочь: Гуляева Екатерина
Мать ребёнка: Гуляева Федосья
Рождение ребёнка
27.12.1788
Дочь: Маланья
Мать ребёнка: Гуляева Федосья
Рождение ребёнка
1792
Дочь: Баканова Домна
Мать ребёнка: Гуляева Федосья
Бракосочетание
25.05.1794
Рождение ребёнка
1794
Сын: Гуляевъ Иванъ
Мать ребёнка: Гуляева, Рыжикова Устинья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гуляева Федосья
Смерть
04.02.1796