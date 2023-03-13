Гуляевъ Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гуляевъ Василий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1752

Дата смерти

04.02.1796

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752

Отец: Гуляевъ Сергей

Мать: Гуляева Федосья Афонасьева

Рождение ребёнка
1781

Сын: Гуляевъ Федоръ

Мать ребёнка: Гуляева Федосья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
07.02.1785

Дочь: Гуляева Анна

Мать ребёнка: Гуляева Федосья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1785

Дочь: Гуляева Екатерина

Мать ребёнка: Гуляева Федосья

Рождение ребёнка
27.12.1788

Дочь: Маланья

Мать ребёнка: Гуляева Федосья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1792

Дочь: Баканова Домна

Мать ребёнка: Гуляева Федосья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
25.05.1794

Жена: Гуляева, Рыжикова Устинья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1794

Сын: Гуляевъ Иванъ

Мать ребёнка: Гуляева, Рыжикова Устинья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гуляева Федосья

Смерть
04.02.1796
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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