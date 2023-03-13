Гуляева Федосья Афонасьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гуляева Федосья Афонасьева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1727

Дата смерти

29.03.1787

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1728 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1727

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1749

Дочь: Богомолова Татьяна

Отец ребёнка: Гуляевъ Сергей

Рождение ребёнка
1752

Сын: Гуляевъ Василий

Отец ребёнка: Гуляевъ Сергей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гуляевъ Сергей

Смерть
29.03.1787
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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