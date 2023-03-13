Гуляева Федосья Афонасьева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1727
Дата смерти29.03.1787
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1727
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1749
Дочь: Богомолова Татьяна
Отец ребёнка: Гуляевъ Сергей
Рождение ребёнка
1752
Сын: Гуляевъ Василий
Отец ребёнка: Гуляевъ Сергей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Гуляевъ Сергей
Смерть
29.03.1787
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан