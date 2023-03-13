Гуляева Прасковья Тимофеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гуляева Прасковья Тимофеева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1710

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1710

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1728

Сын: Гуляевъ Сергей

Отец ребёнка: Гуляевъ Максимъ

Рождение ребёнка
1736

Сын: Гуляевъ Петръ

Отец ребёнка: Гуляевъ Максимъ

Тимошкино
Рождение ребёнка
1739

Сын: Гуляевъ Никифоръ

Отец ребёнка: Гуляевъ Максимъ

Тимошкино
Рождение ребёнка
1745

Дочь: Воронова Пелагея

Отец ребёнка: Гуляевъ Максимъ

Рождение ребёнка
1751

Дочь: Потешина, Серкова Анна

Отец ребёнка: Гуляевъ Максимъ

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гуляевъ Максимъ

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