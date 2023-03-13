Гуляева Прасковья Тимофеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1710
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1710
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1728
Сын: Гуляевъ Сергей
Отец ребёнка: Гуляевъ Максимъ
Рождение ребёнка
1736
Сын: Гуляевъ Петръ
Отец ребёнка: Гуляевъ Максимъ
Тимошкино
Рождение ребёнка
1739
Сын: Гуляевъ Никифоръ
Отец ребёнка: Гуляевъ Максимъ
Тимошкино
Рождение ребёнка
1745
Дочь: Воронова Пелагея
Отец ребёнка: Гуляевъ Максимъ
Рождение ребёнка
1751
Дочь: Потешина, Серкова Анна
Отец ребёнка: Гуляевъ Максимъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Гуляевъ Максимъ