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Гайдеров Федор Наумович

Место рождения

Чулково, Скопинский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

1828

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: Гайдеров Наум Артемьевич

Мать: Гайдерова Пелагея

Чулково, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гайдерова Марья Тихоновна

Рождение ребёнка
1849

Дочь: (Гайдерова) Дарья Федоровна

Мать ребёнка: Гайдерова Марья Тихоновна

Чулково, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1851

Сын: Гайдеров Егор Федорович

Мать ребёнка: Гайдерова Марья Тихоновна

Чулково, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1853

Сын: Гайдеров Иван Федорович

Мать ребёнка: Гайдерова Марья Тихоновна

Чулково, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1857

Дочь: Елена Федоровна

Мать ребёнка: Гайдерова Марья Тихоновна

Чулково, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно

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