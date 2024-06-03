Гайдеров Федор Наумович
Место рождения
Дата рождения1828
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828
Отец: Гайдеров Наум Артемьевич
Мать: Гайдерова Пелагея
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1849
Дочь: (Гайдерова) Дарья Федоровна
Мать ребёнка: Гайдерова Марья Тихоновна
Рождение ребёнка
1851
Мать ребёнка: Гайдерова Марья Тихоновна
Рождение ребёнка
1853
Мать ребёнка: Гайдерова Марья Тихоновна
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Елена Федоровна
Мать ребёнка: Гайдерова Марья Тихоновна
Смерть
Неизвестно