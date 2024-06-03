Гайдерова Пелагея
Место рожденияНе указано
Дата рождения1801
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1828
Отец ребёнка: Гайдеров Наум Артемьевич
Рождение ребёнка
1830
Отец ребёнка: Гайдеров Наум Артемьевич
Рождение ребёнка
1840
Отец ребёнка: Гайдеров Наум Артемьевич
Смерть
Неизвестно