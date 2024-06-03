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Гайдерова Пелагея

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1801

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гайдеров Наум Артемьевич

Рождение ребёнка
1828

Сын: Гайдеров Федор Наумович

Отец ребёнка: Гайдеров Наум Артемьевич

Чулково, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1830

Сын: Гайдеров Андрей Наумович

Отец ребёнка: Гайдеров Наум Артемьевич

Чулково, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1840

Сын: Гайдеров Роман Наумович

Отец ребёнка: Гайдеров Наум Артемьевич

Чулково, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно

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