Верхоляк Дмитрий Илькович (Ильич) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Верхоляк Дмитрий Илькович (Ильич)

Место рождения

Манява, Івано-Франківська область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Верхоляк Илья (Илька)

Мать: не указана

Манява, Івано-Франківська область
Рождение ребёнка
1932

Дочь: Запоточна Юстына Дмитриевна

Мать ребёнка: Верхоляк Олена Степановна

Манява, Івано-Франківська область
Рождение ребёнка
1933

Дочь: Екатерина Дмитриевна

Мать ребёнка: Верхоляк Олена Степановна

Манява, Івано-Франківська область
Рождение ребёнка
1934

Сын: Верхоляк Василий Дмитриевич

Мать ребёнка: Верхоляк Олена Степановна

Манява, Івано-Франківська область
Рождение ребёнка
1937

Сын: Верхоляк Роман Дмитриевич

Мать ребёнка: Верхоляк Олена Степановна

Манява, Івано-Франківська область
Рождение ребёнка
15.04.1940

Дочь: Верхоляк Софья Дмитриевна

Мать ребёнка: Верхоляк Олена Степановна

Манява, Івано-Франківська область
Рождение ребёнка
1942

Дочь: Криль Мария (Маруся) Дмитриевна

Мать ребёнка: Верхоляк Олена Степановна

Смерть
Неизвестно
Манява, Івано-Франківська область