Верхоляк Дмитрий Илькович (Ильич)
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Верхоляк Илья (Илька)
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1932
Дочь: Запоточна Юстына Дмитриевна
Мать ребёнка: Верхоляк Олена Степановна
Рождение ребёнка
1933
Дочь: Екатерина Дмитриевна
Мать ребёнка: Верхоляк Олена Степановна
Рождение ребёнка
1934
Сын: Верхоляк Василий Дмитриевич
Мать ребёнка: Верхоляк Олена Степановна
Рождение ребёнка
1937
Сын: Верхоляк Роман Дмитриевич
Мать ребёнка: Верхоляк Олена Степановна
Рождение ребёнка
15.04.1940
Дочь: Верхоляк Софья Дмитриевна
Мать ребёнка: Верхоляк Олена Степановна
Рождение ребёнка
1942
Дочь: Криль Мария (Маруся) Дмитриевна
Мать ребёнка: Верхоляк Олена Степановна
Смерть
Неизвестно