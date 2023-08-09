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Верхоляк Василий Дмитриевич

Место рождения

Манява, Івано-Франківська область

Дата рождения

1934

Пол

Мужской

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1934

Отец: Верхоляк Дмитрий Илькович (Ильич)

Мать: Верхоляк Олена Степановна

Манява, Івано-Франківська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Верхоляк Екатерина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Верхоляк Василий Васильевич

Мать ребёнка: Верхоляк Екатерина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Любовь Васильевна

Мать ребёнка: Верхоляк Екатерина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ольга Васильевна

Мать ребёнка: Верхоляк Екатерина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Верхоляк Екатерина