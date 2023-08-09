Верхоляк Василий Дмитриевич
Место рождения
Дата рождения1934
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1934
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Верхоляк Екатерина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Верхоляк Василий Васильевич
Мать ребёнка: Верхоляк Екатерина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Любовь Васильевна
Мать ребёнка: Верхоляк Екатерина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ольга Васильевна
Мать ребёнка: Верхоляк Екатерина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Верхоляк Екатерина