Верхоляк (Верхоляк) Софья Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Верхоляк (Верхоляк) Софья Дмитриевна

Место рождения

Манява, Івано-Франківська область

Дата рождения

15.04.1940

Пол

Женский

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.04.1940

Отец: Верхоляк Дмитрий Илькович (Ильич)

Мать: Верхоляк Олена Степановна

Манява, Івано-Франківська область
Рождение ребёнка
23.06.1961

Дочь: Голубкова Ирина Михайловна

Отец ребёнка: Верхоляк Михаил Иосифович

Бытков, Івано-Франківська область
Рождение ребёнка
03.04.1964

Дочь: Клевакина Елена Михайловна

Отец ребёнка: Верхоляк Михаил Иосифович

Надворная, Івано-Франківська область
Рождение ребёнка
26.02.1972

Сын: Верхоляк Игорь Михайлович

Отец ребёнка: Верхоляк Михаил Иосифович

Кадыкчан, Сусуманский, Магаданская область