Верхоляк (Верхоляк) Софья Дмитриевна
Место рождения
Дата рождения15.04.1940
ПолЖенский
Мать
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.04.1940
Рождение ребёнка
23.06.1961
Дочь: Голубкова Ирина Михайловна
Отец ребёнка: Верхоляк Михаил Иосифович
Бытков, Івано-Франківська область
Рождение ребёнка
03.04.1964
Дочь: Клевакина Елена Михайловна
Отец ребёнка: Верхоляк Михаил Иосифович
Надворная, Івано-Франківська область
Рождение ребёнка
26.02.1972
Сын: Верхоляк Игорь Михайлович
Отец ребёнка: Верхоляк Михаил Иосифович
Кадыкчан, Сусуманский, Магаданская область