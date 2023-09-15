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Верхоляк Роман Дмитриевич

Место рождения

Манява, Івано-Франківська область

Дата рождения

1937

Дата смерти

2019

Пол

Мужской

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1937

Отец: Верхоляк Дмитрий Илькович (Ильич)

Мать: Верхоляк Олена Степановна

Манява, Івано-Франківська область
Рождение ребёнка
1965

Дочь: Светлана Романовна

Мать ребёнка: Верхоляк Екатерина

Рождение ребёнка
1972

Сын: Верхоляк Дмитрий Романович

Мать ребёнка: Верхоляк Екатерина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Верхоляк Екатерина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лиля Романовна

Мать ребёнка: Верхоляк Екатерина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Верхоляк Екатерина

Смерть
2019
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