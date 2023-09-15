Верхоляк Роман Дмитриевич
Место рождения
Дата рождения1937
Дата смерти2019
ПолМужской
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1937
Рождение ребёнка
1965
Дочь: Светлана Романовна
Мать ребёнка: Верхоляк Екатерина
Рождение ребёнка
1972
Сын: Верхоляк Дмитрий Романович
Мать ребёнка: Верхоляк Екатерина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Верхоляк Екатерина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лиля Романовна
Мать ребёнка: Верхоляк Екатерина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Верхоляк Екатерина
Смерть
2019