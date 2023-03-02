Семенова (Васильева) Евдокия Васильевна
Место рожденияг.Боровск
Дата рождения14.03.1884
Дата смерти29.06.1976
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1884
Отец: Васильев Василий Тионович
Мать: Васильева Неизвестно
г.Боровск
Рождение ребёнка
24.07.1910
Дочь: Решетникова Ольга Александровна
Отец ребёнка: Семенов Александр Иванович
Уральск, Уральская городская администрация, Западно-Казахстанская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
29.06.1976
Причина смерти: Естественная смерть / Смерть от старости
Похороны
Неизвестно
Арское кладбище