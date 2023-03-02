Семенова (Васильева) Евдокия Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семенова (Васильева) Евдокия Васильевна

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Место рождения

г.Боровск

Дата рождения

14.03.1884

Дата смерти

29.06.1976

Пол

Женский

Добавил:

НР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1884

Отец: Васильев Василий Тионович

Мать: Васильева Неизвестно

г.Боровск
Рождение ребёнка
24.07.1910

Дочь: Решетникова Ольга Александровна

Отец ребёнка: Семенов Александр Иванович

Уральск, Уральская городская администрация, Западно-Казахстанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Семенов Александр Иванович

Смерть
29.06.1976
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Причина смерти: Естественная смерть / Смерть от старости
Похороны
Неизвестно
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Арское кладбище
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