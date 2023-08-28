Васильева (Имя Неизвестно) Неизвестно Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Васильева (Имя Неизвестно) Неизвестно

Место рождения

Боровск, Боровский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Боровск, Боровский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Семенова Елизавета Васильевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1879

Дочь: Титова Анна Васильевна

Отец ребёнка: Васильев Василий Тихонович

Рождение ребёнка
14.03.1884

Дочь: Семенова (Васильева) Евдокия Васильевна

Отец ребёнка: Васильев Василий Тихонович

г.Боровск
Рождение ребёнка
1886

Дочь: Шишкина Елизавета Васильевна

Отец ребёнка: Васильев Василий Тихонович

Смерть
Неизвестно

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