Васильева (Имя Неизвестно) Неизвестно
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Семенова Елизавета Васильевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1879
Дочь: Титова Анна Васильевна
Отец ребёнка: Васильев Василий Тихонович
Рождение ребёнка
14.03.1884
Дочь: Семенова (Васильева) Евдокия Васильевна
Отец ребёнка: Васильев Василий Тихонович
г.Боровск
Рождение ребёнка
1886
Дочь: Шишкина Елизавета Васильевна
Отец ребёнка: Васильев Василий Тихонович
Смерть
Неизвестно