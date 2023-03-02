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Семенов Александр Иванович

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Место рождения

г.Ижевск?

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

27.01.1920

Пол

Мужской

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Скрыто настройками приватности

Жена

1884 г.р.

Дети

Добавил:

НР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

г.Ижевск?
Рождение ребёнка
24.07.1910

Дочь: Решетникова Ольга Александровна

Мать ребёнка: Семенова Евдокия Васильевна

Уральск, Уральская городская администрация, Западно-Казахстанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Семенова Евдокия Васильевна

Работа или профессия
Неизвестно
Уральск, Уральская городская администрация, Западно-Казахстанская область
Дьякон | Старообрядческий храм Пресвятой Богородицы "Покрова"
Смерть
27.01.1920
Уральск, Уральская городская администрация, Западно-Казахстанская область
Причина смерти: Болезнь (во время эпидемии тифа)
Похороны
Неизвестно
Уральск, Уральская городская администрация, Западно-Казахстанская область
Городское кладбище при церкви
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