Семенов Александр Иванович
Место рожденияг.Ижевск?
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти27.01.1920
ПолМужской
Отец
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Мать
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Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
г.Ижевск?
Рождение ребёнка
24.07.1910
Дочь: Решетникова Ольга Александровна
Мать ребёнка: Семенова Евдокия Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Дьякон | Старообрядческий храм Пресвятой Богородицы "Покрова"
Смерть
27.01.1920
Причина смерти: Болезнь (во время эпидемии тифа)
Похороны
Неизвестно
Городское кладбище при церкви