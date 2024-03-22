Решетникова (Семенова) Ольга Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Решетникова (Семенова) Ольга Александровна

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Место рождения

Уральск, Уральская городская администрация, Западно-Казахстанская область

Дата рождения

24.07.1910

Дата смерти

09.07.1980

Пол

Женский

Добавил:

НР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.07.1910

Отец: Семенов Александр Иванович

Мать: Семенова Евдокия Васильевна

Уральск, Уральская городская администрация, Западно-Казахстанская область
Образование
25.05.1928
Уральск, Уральская городская администрация, Западно-Казахстанская область
Окончила счетно-бухгалтерские курсы в г.Уральске
Образование
08.07.1928
Уральск, Уральская городская администрация, Западно-Казахстанская область
Окончила школу II ступени
Бракосочетание
12.02.1949

Муж: Решетников Федор Васильевич

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
09.12.1949

Сын: Решетников Николай Федорович

Отец ребёнка: Решетников Федор Васильевич

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
09.07.1980
Атырау, Гурьевское уездное управление, Уральская область
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Атырау, Гурьевское уездное управление, Уральская область
Городское кладбище
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