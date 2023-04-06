Мосичева Феодосия Фокична
Место рождения
Дата рождения1825
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1861
Сын: Мосичев Асигкрит Васильевич
Отец ребёнка: Мосичев Василий
Рождение ребёнка
1866
Отец ребёнка: Мосичев Василий
Рождение ребёнка
1867
Сын: Мосичев Василий Васильевич
Отец ребёнка: Мосичев Василий
Рождение ребёнка
1872
Дочь: Мосичева Мария Васильевна
Отец ребёнка: Мосичев Василий
Рождение ребёнка
1874
Дочь: Мосичева Матрона Васильевна
Отец ребёнка: Мосичев Василий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Мосичев Василий
Смерть
Неизвестно