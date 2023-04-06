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Мосичева Феодосия Фокична

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Место рождения

Васильево, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: не указан

Мать: не указана

Васильево, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1861

Сын: Мосичев Асигкрит Васильевич

Отец ребёнка: Мосичев Василий

Васильево, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1866

Сын: Мосичев Иван Васильевич

Отец ребёнка: Мосичев Василий

Васильево, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1867

Сын: Мосичев Василий Васильевич

Отец ребёнка: Мосичев Василий

Васильево, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1872

Дочь: Мосичева Мария Васильевна

Отец ребёнка: Мосичев Василий

Кусьево, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1874

Дочь: Мосичева Матрона Васильевна

Отец ребёнка: Мосичев Василий

Кусьево, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мосичев Василий

Смерть
Неизвестно
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