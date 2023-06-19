Мосичев Асигкрит Васильевич
Место рождения
Дата рождения1861
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861
Отец: Мосичев Василий
1890 - без фамилии.
Рождение ребёнка
28.05.1890 ст.
Сын: Мосичев Александр Асигкритович
Мать ребёнка: Мосичева Агриппина Степановна
Рождение ребёнка
1897
Дочь: Мосичева Мария Асигкритовна
Мать ребёнка: Мосичева Агриппина Степановна
Рождение ребёнка
07.09.1903 ст.
Сын: Мосичев Сергей Асигкритович
Мать ребёнка: Мосичева Агриппина Степановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно