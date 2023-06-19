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Мосичев Асигкрит Васильевич

Место рождения

Васильево, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1861

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861

Отец: Мосичев Василий

Мать: Мосичева Феодосия Фокична

Васильево, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
1890 - без фамилии.
Рождение ребёнка
28.05.1890 ст.

Сын: Мосичев Александр Асигкритович

Мать ребёнка: Мосичева Агриппина Степановна

Кусьево, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1897

Дочь: Мосичева Мария Асигкритовна

Мать ребёнка: Мосичева Агриппина Степановна

Кусьево, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
07.09.1903 ст.

Сын: Мосичев Сергей Асигкритович

Мать ребёнка: Мосичева Агриппина Степановна

Кусьево, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мосичева Агриппина Степановна

Смерть
Неизвестно