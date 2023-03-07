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Мосичев Василий

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Место рождения

Кусьево, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

Около 1825

Дата смерти

До 1885

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1825

Отец: не указан

Мать: не указана

Кусьево, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1861

Сын: Мосичев Асигкрит Васильевич

Мать ребёнка: Мосичева Феодосия Фокична

Кусьево, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1866

Сын: Мосичев Иван Васильевич

Мать ребёнка: Мосичева Феодосия Фокична

Кусьево, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1867

Сын: Мосичев Василий Васильевич

Мать ребёнка: Мосичева Феодосия Фокична

Кусьево, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1872

Дочь: Мосичева Мария Васильевна

Мать ребёнка: Мосичева Феодосия Фокична

Кусьево, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1874

Дочь: Мосичева Матрона Васильевна

Мать ребёнка: Мосичева Феодосия Фокична

Кусьево, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мосичева Феодосия Фокична

Смерть
До 1885
Кусьево, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
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