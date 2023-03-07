Мосичев Василий
Место рождения
Дата рожденияОколо 1825
Дата смертиДо 1885
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1825
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1861
Сын: Мосичев Асигкрит Васильевич
Мать ребёнка: Мосичева Феодосия Фокична
Рождение ребёнка
1866
Мать ребёнка: Мосичева Феодосия Фокична
Рождение ребёнка
1867
Сын: Мосичев Василий Васильевич
Мать ребёнка: Мосичева Феодосия Фокична
Рождение ребёнка
1872
Дочь: Мосичева Мария Васильевна
Мать ребёнка: Мосичева Феодосия Фокична
Рождение ребёнка
1874
Дочь: Мосичева Матрона Васильевна
Мать ребёнка: Мосичева Феодосия Фокична
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
До 1885