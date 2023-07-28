Мосичев Василий Васильевич
Место рождения
Дата рождения1867
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867
Отец: Мосичев Василий
Бракосочетание
21.01.1894 ст.
Жена: Мосичева Анна Андреевна
Погост Дмитриевский, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
25.11.1894 ст.
Дочь: Мосичева Клавдия Васильевна
Мать ребёнка: Мосичева Анна Андреевна
Военная служба
1894
Ратник ополчения.
Рождение ребёнка
24.03.1908 ст.
Дочь: Мосичева Мария Васильевна
Мать ребёнка: Мосичева Анна Андреевна
Рождение ребёнка
08.10.1909 ст.
Мать ребёнка: Мосичева Анна Андреевна
Смерть
Неизвестно