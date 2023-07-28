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Мосичев Василий Васильевич

Место рождения

Васильево, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1867

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867

Отец: Мосичев Василий

Мать: Мосичева Феодосия Фокична

Васильево, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
21.01.1894 ст.

Жена: Мосичева Анна Андреевна

Погост Дмитриевский, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
25.11.1894 ст.

Дочь: Мосичева Клавдия Васильевна

Мать ребёнка: Мосичева Анна Андреевна

Кусьево, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Военная служба
1894
Кусьево, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Ратник ополчения.
Рождение ребёнка
24.03.1908 ст.

Дочь: Мосичева Мария Васильевна

Мать ребёнка: Мосичева Анна Андреевна

Кусьево, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
08.10.1909 ст.

Сын: Мосичев Иван Васильевич

Мать ребёнка: Мосичева Анна Андреевна

Кусьево, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно