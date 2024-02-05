Раченкова Ирина Борисовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.02.1886
Дочь: Раченкова Доминика Трофимовна
Отец ребёнка: Раченков Трофим Дорофеевич
Рождение ребёнка
1890
Сын: Раченков Андрей Трофимович
Отец ребёнка: Раченков Трофим Дорофеевич
Рождение ребёнка
21.03.1893
Сын: Раченков Илларион Трофимов
Отец ребёнка: Раченков Трофим Дорофеевич
Рождение ребёнка
21.05.1896 ст.
Сын: Раченков Никита Трофимович
Отец ребёнка: Раченков Трофим Дорофеевич
Рождение ребёнка
17.06.1903
Дочь: Волженина Агрипена Трофимовна
Отец ребёнка: Раченков Трофим Дорофеевич
Рождение ребёнка
21.12.1904
Сын: Раченков Степан Трофимович
Отец ребёнка: Раченков Трофим Дорофеевич
Рождение ребёнка
14.03.1906
Дочь: Раченкова Дарья Трофимовна
Отец ребёнка: Раченков Трофим Дорофеевич
Рождение ребёнка
1910
Отец ребёнка: Раченков Трофим Дорофеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Раченков Борис Трофимович
Отец ребёнка: Раченков Трофим Дорофеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Раченкова Екатерина Трофимовна
Отец ребёнка: Раченков Трофим Дорофеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно