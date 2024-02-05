Раченкова Ирина Борисовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Раченкова Ирина Борисовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.02.1886

Дочь: Раченкова Доминика Трофимовна

Отец ребёнка: Раченков Трофим Дорофеевич

Рождение ребёнка
1890

Сын: Раченков Андрей Трофимович

Отец ребёнка: Раченков Трофим Дорофеевич

Екатерининское, Третьяковский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
21.03.1893

Сын: Раченков Илларион Трофимов

Отец ребёнка: Раченков Трофим Дорофеевич

Рождение ребёнка
21.05.1896 ст.

Сын: Раченков Никита Трофимович

Отец ребёнка: Раченков Трофим Дорофеевич

Екатерининское, Третьяковский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
17.06.1903

Дочь: Волженина Агрипена Трофимовна

Отец ребёнка: Раченков Трофим Дорофеевич

Екатерининское, Третьяковский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
21.12.1904

Сын: Раченков Степан Трофимович

Отец ребёнка: Раченков Трофим Дорофеевич

Екатерининское, Третьяковский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
14.03.1906

Дочь: Раченкова Дарья Трофимовна

Отец ребёнка: Раченков Трофим Дорофеевич

Екатерининское, Третьяковский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1910

Сын: Раченков Сидр Трофимович

Отец ребёнка: Раченков Трофим Дорофеевич

Екатерининское, Третьяковский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Раченков Борис Трофимович

Отец ребёнка: Раченков Трофим Дорофеевич

Екатерининское, Третьяковский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Раченкова Екатерина Трофимовна

Отец ребёнка: Раченков Трофим Дорофеевич

Екатерининское, Третьяковский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Раченков Трофим Дорофеевич

Смерть
Неизвестно
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