Раченков Сидр Трофимович
Место рождения
Дата рождения1910
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Раченкова Татьяна
Рождение ребёнка
1928
Дочь: Раченкова Анна Сидоровна
Мать ребёнка: Раченкова Татьяна
Рождение ребёнка
1931
Дочь: Раченкова Зинаида Сидоровна
Мать ребёнка: Раченкова Татьяна
Рождение ребёнка
1933
Дочь: Волженина (Раченкова) Таисия Сидоровна
Мать ребёнка: Раченкова Татьяна
Рождение ребёнка
1936
Дочь: Раченкова Екатерина Сидоровна
Мать ребёнка: Раченкова Татьяна
Рождение ребёнка
1938
Дочь: Волженина (Раченкова) Елена Сидоровна
Мать ребёнка: Раченкова Татьяна
Рождение ребёнка
1940
Сын: Раченков Николай Сидорович
Мать ребёнка: Раченкова Татьяна
Смерть
Неизвестно