Раченков Сидр Трофимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРаченков Сидр Трофимович

Раченков Сидр Трофимович

Место рождения

Екатерининское, Третьяковский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

1910

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910

Отец: Раченков Трофим Дорофеевич

Мать: Раченкова (Яковлева) Ирина Борисовна

Екатерининское, Третьяковский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Раченкова Татьяна

Рождение ребёнка
1928

Дочь: Раченкова Анна Сидоровна

Мать ребёнка: Раченкова Татьяна

Рождение ребёнка
1931

Дочь: Раченкова Зинаида Сидоровна

Мать ребёнка: Раченкова Татьяна

Рождение ребёнка
1933

Дочь: Волженина (Раченкова) Таисия Сидоровна

Мать ребёнка: Раченкова Татьяна

Рождение ребёнка
1936

Дочь: Раченкова Екатерина Сидоровна

Мать ребёнка: Раченкова Татьяна

Рождение ребёнка
1938

Дочь: Волженина (Раченкова) Елена Сидоровна

Мать ребёнка: Раченкова Татьяна

Рождение ребёнка
1940

Сын: Раченков Николай Сидорович

Мать ребёнка: Раченкова Татьяна

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.