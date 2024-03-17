Волженина (Раченкова) Агрипена Трофимовна
Место рождения
Дата рождения17.06.1903
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.06.1903
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Волженин Кирилл
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Волженин Николай Кириллович
Отец ребёнка: Волженин Кирилл
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Волженин Павел Кириллович
Отец ребёнка: Волженин Кирилл
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Волженин Борис Кириллович
Отец ребёнка: Волженин Кирилл
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Волженин Кирилл
Смерть
Неизвестно