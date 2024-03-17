Волженина (Раченкова) Агрипена Трофимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Волженина (Раченкова) Агрипена Трофимовна

Место рождения

Екатерининское, Третьяковский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

17.06.1903

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.06.1903

Отец: Раченков Трофим Дорофеевич

Мать: Раченкова (Яковлева) Ирина Борисовна

Екатерининское, Третьяковский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Волженин Иван Кириллович

Отец ребёнка: Волженин Кирилл

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Волженин Николай Кириллович

Отец ребёнка: Волженин Кирилл

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Волженин Павел Кириллович

Отец ребёнка: Волженин Кирилл

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Волженин Борис Кириллович

Отец ребёнка: Волженин Кирилл

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Волженин Кирилл

Смерть
Неизвестно

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