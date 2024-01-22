Волженин Кирилл — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Волженин Кирилл

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Волженин Иван Кириллович

Мать ребёнка: Волженина Агрипена Трофимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Волженин Николай Кириллович

Мать ребёнка: Волженина Агрипена Трофимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Волженин Павел Кириллович

Мать ребёнка: Волженина Агрипена Трофимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Волженин Борис Кириллович

Мать ребёнка: Волженина Агрипена Трофимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Волженина Агрипена Трофимовна

Смерть
Неизвестно
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