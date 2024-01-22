Волженин Кирилл
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Волженина Агрипена Трофимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Волженин Николай Кириллович
Мать ребёнка: Волженина Агрипена Трофимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Волженин Павел Кириллович
Мать ребёнка: Волженина Агрипена Трофимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Волженин Борис Кириллович
Мать ребёнка: Волженина Агрипена Трофимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно