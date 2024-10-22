Раченков Борис Трофимович
Место рождения
Дата рождения17.06.1888 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.06.1888 ст.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Раченкова Ирина
Мать ребёнка: Раченкова Степанида Константиновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Раченкова Мария Борисовна
Мать ребёнка: Раченкова Степанида Константиновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Раченков Георгий/Жора Борисович
Мать ребёнка: Раченкова Степанида Константиновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно