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Раченков Борис Трофимович

Место рождения

Екатерининское, Третьяковский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

17.06.1888 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.06.1888 ст.

Отец: Раченков Трофим Дорофеевич

Мать: Раченкова (Яковлева) Ирина Борисовна

Екатерининское, Третьяковский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Раченкова Ирина

Мать ребёнка: Раченкова Степанида Константиновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Раченкова Мария Борисовна

Мать ребёнка: Раченкова Степанида Константиновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Раченков Георгий/Жора Борисович

Мать ребёнка: Раченкова Степанида Константиновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Раченкова Степанида Константиновна

Смерть
Неизвестно

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