Зинченко (Адельшина) Зайтуна Хабибулловна
Место рождения
Дата рождения20.09.1928
Дата смерти15.10.2021
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1928
Отец: Адельшин Хабибулла
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
21.05.1948
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Зинченко Владимир Афанасьевич
Рождение ребёнка
15.07.1955
Дочь: Гажа Елена Владимировна
Отец ребёнка: Зинченко Владимир Афанасьевич
Смерть
15.10.2021