Зинченко (Адельшина) Зайтуна Хабибулловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зинченко (Адельшина) Зайтуна Хабибулловна

Место рождения

Зубочистка Вторая, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

20.09.1928

Дата смерти

15.10.2021

Пол

Женский

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1928

Отец: Адельшин Хабибулла

Мать: Адельшина Сабира Гарифовна

Зубочистка Вторая, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зинченко Владимир Афанасьевич

Место жительства
Неизвестно
Кубинка, Одинцовский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
21.05.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Зинченко Владимир Афанасьевич

Рождение ребёнка
15.07.1955

Дочь: Гажа Елена Владимировна

Отец ребёнка: Зинченко Владимир Афанасьевич

Смерть
15.10.2021
Кубинка, Одинцовский муниципальный район, Московская область

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